Coronavirus, presto anche i tamponi rapidi in Emilia Romagna

Una delle novità illustrate questa mattina dall’assessore Raffaele Donini durante l’audizione in commissione salute, riguarda l’arrivo dei tamponi rapidi, che dovrebbero arrivare in Emilia-Romagna tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre.

“Questa settimana – ha spiegato Donini – dovrebbe partire il nostro ordine e nel giro di 15 giorni dovrebbero essere disponibili i tamponi rapidi”. E proprio sull’utilizzo di questi, la Regione sta costruendo “un accordo, con tutta la platea interessata dal Patto per il lavoro, per testare i dipenditi privati, in particolare quelli dai 18 ai 40 anni. Offriremo i tamponi rapidi ai laboratori privati e alle strutture dell’Aiop nelle quali il mondo datoriale andrà a testare i lavoratori non aggravando il peso sulla sanità pubblica, che dovrà focalizzarsi invece sul contact tracing”.