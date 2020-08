Coronavirus, primi 3 casi positivi da test aeroporto Abruzzo

(ANSA) – PESCARA, 17 AGO – Primi casi positivi di coronavirus

individuati con i test in corso all’aeroporto d’Abruzzo: si

tratta di tre persone rientrate con il volo proveniente da

Malta, atterrato a Pescara nel pomeriggio di sabato 15 agosto.

Per i tre, come da prassi, dovrà essere disposto l’isolamento

domiciliare con sorveglianza attiva da parte della Asl di

competenza. Un centinaio i passeggeri a bordo: tutti sono stati

informati ai fini della sorveglianza sanitaria passiva, dovranno

cioè monitorare le condizioni di salute e contattare le Asl in

caso di problemi. Tutti negativi, invece, i passeggeri dei voli

partiti da Girona e Bucarest. (ANSA).



—

