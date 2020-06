Coronavirus, primo giorno senza morti in Emilia-Romagna

Nessun nuovo decesso in Emilia-Romagna, per la prima volta, dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di coronavirus. È quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione con dati aggiornati alle 12. Il numero dei morti dunque è fermo a 4.192. Salgono a quota 27.995 i casi di positività: 25 in più rispetto a ieri, di cui 18 persone asintomatiche individuate attraverso l’attività di screening regionale. Sono 18 le persone ricoverate in terapia intensiva.

“Oggi in Emilia-Romagna non si registrano decessi da coronavirus. E’ una notizia che deve darci speranza, anche se non potrà mai cancellare la sofferenza di questi tre mesi, in particolare di chi ha perso familiari e amici”. Lo ha scritto su Facebook, il presidente della Regione Stefano Bonaccini commentando i dati registrati oggi in Emilia-Romagna. “Ci stiamo rialzando – ha aggiunto – lavorando insieme giorno dopo giorno e continuando a tenere alta la guardia perché il virus non è ancora sconfitto. Ma ce la faremo”.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte