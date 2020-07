Coronavirus: record a Tokyo, 366 casi in 24 ore

(ANSA) – TOKYO, 23 LUG – Per la prima volta dall’inizio della

pandemia, a Tokyo i casi giornalieri di coronavirus oltrepassano

quota 300, superando il precedente record dello scorso venerdì.

Il dato comunicato dal governo metropolitano, pari a 366 nuove

infezioni, è stato registrato in concomitanza con i due giorni

di festività nazionale e l’avvio del programma di sovvenzioni

del governo per incentivare il turismo interno, dal quale è

stata invece esclusa la capitale.

Il lungo fine settimana coincide con la Festa dello Sport,

domani, una data che doveva segnare l’inizio delle Olimpiadi di

Tokyo 2020 prima del rinvio ufficiale dei Giochi alla prossima

estate deciso a marzo. L’iniziativa dell’esecutivo di rendere

disponibili 1.350 miliardi di yen (10,8 miliardi di euro) in

incentivi, punta a promuovere i viaggi compiuti nelle varie

regioni dell’arcipelago, seppur con qualche riserbo delle

prefetture che vorrebbero impedire un eccessivo flusso di

turisti.

Dopo aver alzato il livello di allerta al massimo valore su

una scala di 4, la governatrice di Tokyo, Yuriko Koike, ha

esortato i residenti ad evitare le uscite non essenziali durante

il weekend, mentre le autorità locali hanno allo studio nuove

restrizioni alle attività commerciali, in particolare nel

distretto a luci rosse, nel comune di Shinjuku a nord ovest

della capitale, dove il maggior numero di focolai è stato

individuato, interessando prevalentemente i giovani. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte