Coronavirus: riapre al pubblico il Campo di Fossoli

Dopo le restrizioni per l’emergenza pandemica, riapre al pubblico tutte le domeniche e i festivi da domenica 24 maggio a domenica 28 giugno, compreso martedì 2 giugno, Festa della Repubblica, il Campo di Fossoli, in provincia di Modena.

L’ingresso al campo di prigionia, concentramento e transito allestito nella frazione Fossoli di Carpi e che fu utilizzato anche dalla Repubblica Sociale italiana e dalle SS tedesche, sarà regolato e contingentato dal personale della Fondazione Fossoli, nel rispetto delle norme previste dall’ordinanza in vigore.

Il Campo di Fossoli – spiega una nota della Fondazione – riapre esclusivamente per il percorso all’aperto; è previsto un numero massimo di 20 persone contemporaneamente all’interno del Campo; è obbligatorio mantenere la distanza di almeno un metro; non è consentito l’accesso a gruppi; sono vietati gli assembramenti; è obbligatorio l’uso della mascherina; non è possibile accedere ai servizi igienici.

Il Museo Monumento al Deportato politico e razziale di Carpi rimarrà chiuso sino alla fine di giugno 2020 per lavori che interessano il Torrione degli Spagnoli del Palazzo dei Pio.

