(ANSA) – WASHINGTON, 7 GIU – Riapre la città di New York, che è stata l’epicentro della pandemia in America. Il sindaco Bill de Blasio ha confermato che la situazione nella più grande metropoli del Paese rientra ormai nei parametri fissati per avviare la fase uno della ripartenza, dopo oltre due mesi di lockdown. Molte delle attività riapriranno gradualmente a partire da domani, lunedì 8 giugno.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte