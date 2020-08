Coronavirus: Ryanair taglia 20% voli prossimi 2 mesi

(ANSA) – DUBLINO, 17 AGO – Ryanair taglierà i voli in

programma per settembre e ottobre del “20 percento”, a causa del

calo della domanda seguito alle rinnovate restrizioni ai viaggi

imposte in alcuni Paesi europei per contenere il coronavirus. Lo

fa sapere la compagnia aerea irlandese. “Questi tagli di

capacità e riduzioni di frequenza per i mesi di settembre e

ottobre sono inevitabili data la recente scarsità nelle

prenotazioni a termine a causa delle restrizioni anti Covid in

un certo numero di paesi dell’Ue”, ha affermato il vettore in un

comunicato. I tagli – ha precisato Ryanair – riguarderanno in

particolare i Paesi a maggior rischio. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte