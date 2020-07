Coronavirus: salgono a 43 i casi in Tnt

(ANSA) – BOLOGNA, 11 LUG – “Da qualche giorno in

Emilia-Romagna assistiamo ad una cinquantina di casi positivi,

oggi sono 47, un pochino meno di ieri, ma complessivamente siamo

sullo stesso trend. La maggior parte sono persone asintomatiche,

la metà delle quali su Bologna, soprattutto nei due cluster che

abbiamo individuato e circoscritto della Tnt e di Bartolini”. Lo ha detto l’assessore alle Politiche per la Salute

dell’Emilia-Romagna, Raffaele Donini, nel corso di una

intervista a SkyTg24. “Con Bartolini abbiamo già 158 persone

positive e Tnt siamo arrivate a 43 (ieri erano 29, ndr), per un

totale di quasi 700 tamponi eseguiti – ha aggiunto Donini – sia

ai lavoratori che ai loro familiari, e ai contatti dei familiari

dei lavoratori. E abbiamo un ricovero in ospedale. Quindi

diciamo che è una situazione circoscritta, ovviamente va

assolutamente seguita con il contact tracing”.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte