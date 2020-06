Coronavirus: Scozia senza morti per il terzo giorno di fila

Per il terzo giorno consecutivo la Scozia non ha avuto nessuna vittima di coronavirus e solo otto nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Lo riporta il Guardian. Ci sono ancora 452 persone ricoverate per casi sospetti o confermati di Covid-19 e 13 persone in terapia intensiva.

La prima ministra Nicola Sturgeon ha commentato su Twitter la notizia parlando di “enorme sollievo” ma anche di “ansia di continuare a fare tutto il possibile per tenere il Covid sotto controllo. Per cui seguite le regole e state la sicuro”. In Scozia sono morte 2.482 persone a causa del coronavirus.



