Coronavirus, scuole e università chiuse in Campania

Come promesso la settimana scorsa nel corso del suo consueto video-messaggio su Facebook del venerdì, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca dopo aver constatato il superamento del temuto differenziale di 800 tra nuovi positivi e guariti registrato oggi ha preparato una nuova ordinanza riguardante limitazioni in materia di istruzione, trasporti e vita sociale.

Innanzitutto sono state sospese per due settimane, a partire da domani, le attività didattiche “in presenza” nelle scuole primarie e secondarie di tutta la Regione. In pratica gli studenti potranno fare lezione solo a distanza. Sospese anche le attività didattiche e di verifica in presenza nelle Università, con l’unica eccezione per quelle relative agli studenti del primo anno. Questa misura drastica è conseguenza del “livello di contagio altissimo registrato anche nelle famiglie e derivante da contatti nel mondo scolastico”.

Questa, però, non è l’unica limitazione. Nell’ordinanza, infatti, è introdotto il divieto di organizzare feste, anche conseguenti a cerimonie, civili o religiose, in luoghi pubblici, aperti pubblico e privati, al chiuso o all’aperto, con invitati estranei al nucleo familiare convivente. Sospese anche le attività di circoli ludici e ricreativi. Agli enti e agli uffici competenti viene raccomandato di differenziare gli orari di servizio giornaliero del personale in presenza.

Novità anche per i locali. Nell’ordinanza è imposto il divieto di vendita con asporto per tutti gli esercizi di ristorazione dalle ore 21. Resta, invece, permesso il delivery senza limiti di orario. Escluso, almeno per il momento, il lockdown a livello regionale.

Le misure si aggiungono a quelle già disposte nelle precedenti ordinanze, a cominciare dall’obbligo di indossare la mascherina stabilito due settimane fa. Fonti di palazzo Santa Lucia parlano di “misure rigorose” adottate “con il doppio obiettivo di limitare al massimo le circostanze di assembramenti pericolosi in ogni ambito, privato e pubblico, e con l’obiettivo di ridurre al massimo la mobilità difficilmente controllabile”. Oggi in Campania si è registrato il numero record di 1.127 nuovi casi di contagio, a fronte di 13780 tamponi eseguiti, con un aumento di 801 attualmente positivi rispetto a ieri.