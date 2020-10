Coronavirus: Spagna, 53 mila bandiere in ricordo vittime

(ANSA) – ROMA, 04 OTT – Per onorare le vittime spagnole del

Covid-19, nel corso della notte sono state esposte

su una spiaggia nel comune valenziano di Alboraya oltre 53.000

bandiere della Spagna.

Lo riferiscono i media spagnoli, mostrando diverse foto

della enorme distesa di bandiere, tutte uguali e di piccole

dimensioni, piantate nella sabbia.

Il quotidiano Abc scrive nel suo sito web che si tratta di

una iniziativa dell’associazione nazionale delle vittime Anvac,

che ha avuto inizio nei giorni scorsi a Madrid e ora viene

riproposta in altri centri del Paese, affinché il dramma della

pandemia non cada nell’oblio. Allo stesso tempo, a mezzogiorno è

stato osservato un minuto di silenzio in memoria delle persone

uccise dal coronavirus.

Secondo il conteggio della John Hopkins University, i casi di

Covid-19 registrati in Spagna sono ad oggi 789.932 e mentre i

decessi sono 32.086. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte