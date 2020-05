Oltre 137 mila morti in America entro i primi di agosto: e’ questa la nuova drammatica previsione dell’Institute for Health Metrics and Evaluation dell’Universita’ di Washington, secondo cui l’escalation sara’ legata alle riaperture e alla possibilita’ per gli americani di tornare a muoversi liberamente da una parte all’altra del Paese.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte