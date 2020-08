Coronavirus: Tennis; Nishikori positivo, niente Cincinnati

(ANSA) – MIAMI, 16 AGO – “Ho una brutta notizia da darvi.

Questa mattina in Florida mi sono sottoposto a un test per il

Covid-19 e sono risultato positivo. Quindi devo dare forfait per

il torneo di Cincinnati”. A scrivere questo post sui propri

social è stato il giapponese Kei Nishikori, n.31 del ranking

mondiale del tennis e in passato finalista agli US Open. “La mia

equipe ed io ci sottoporremo a un nuovo test venerdì prossimo –

fa sapere Nishikori -. Non presento sintomi, ma per la sicurezza

di tutti mi sono messo in quarantena”.

E’ quindi sicura l’assenza di Nishikori al torneo Masters 1000

di Cincinnati, che in realtà quest’anno si svolgerà a New York

dal 22 al 28 agosto. Ed è quindi in dubbio la sua presenza agli

US Open, in programma, a porte chiuse, dal 31 agosto al 13

settembre. (ANSA).



—

