Coronavirus: Toscana, rallentano contagi

(ANSA) – FIRENZE, 09 MAG – Sono arrivati a 9.745 i casi di positività al Coronavirus in Toscana, 24 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al giorno precedente mentre si registrano 7 nuovi decessi (totale 937, di cui 334 a Firenze e nella provincia).

Così l’aggiornamento quotidiano della Regione Toscana in cui si segnala anche che i guariti crescono del 3,8% e raggiungono quota 4.360 (44,7% dei casi totali), di cui 3.126 sono i guariti ‘virali’ (doppio tampone negativo), mentre gli attualmente positivi sono oggi 4.448, il 3,1% in meno di ieri. I test eseguiti hanno raggiunto quota 174.596, 4.300 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 4.285. Si riducono ancora i pazienti Covid-19 ricoverati – oggi 443 -, 40 in meno di ieri (-8,3%) di cui 79 in terapia intensiva (meno cinque). E’ il punto più basso dal 13 marzo per le terapie intensive.



