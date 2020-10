Coronavirus: Trump nello studio ovale nonostante l’isolamento

Donald Trump si è recato ieri nello Studio Ovale della Casa Bianca nonostante sia in quarantena e in isolamento. Lo ha reso noto Larry Kudlow, il consigliere economico spiegando come si sia ricorso a precauzioni supplementari. Kudlow però ha affermato di non sapere chi era col presidente.

Il premier, dimesso dall’ospedale ha lanciato ieri una ‘offensiva negazionista’ affremando che il Covid sarebbe meno letale dell’influenza. Con Twitter che ha censurato il cinguettio come ‘informazione fuorviante e potenzialmente dannosa’.

Trump non dovrebbe partecipare al prossimo dibattito se ha ancora il virus, secondo Biden. Oggi il duello tv tra Pence e la Harris.



