Coronavirus: Udinese rimborsa abbonati con voucher

(ANSA) – UDINE, 25 LUG – L’Udinese Calcio rimborserà ai

tifosi la quota dell’abbonamento non usufruita per la stagione

2019/2020 per l’emergenza Coronavirus.

Il rimborso – informa la società friulana sul proprio sito

web – sarà erogato attraverso la modalità del voucher, di

importo pari alla quota non goduta, e sarà utilizzabile, fino ad

esaurimento del credito, per tutti gli eventi ticketing di

Udinese Calcio.

La procedura è attuabile online, a partire dalle ore 12.00 di

mercoledì 29 luglio fino alle ore 23.00 del 10 settembre

prossimo, attraverso la piattaforma Ticketone. Il voucher avrà

una validità di 18 mesi a partire dalla sua erogazione e sarà

spendibile anche in più operazioni fino all’esaurimento del

credito. (ANSA).



