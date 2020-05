Coronavirus, Usa autorizzano remdesivir

Gli Stati Uniti hanno autorizzato d’urgenza l’uso del remdesivir, il farmaco antivirale nato per contrastare l’Ebola, per trattare i pazienti affetti da coronavirus. La decisione della Fda americana è stata annunciata dal presidente Usa Donald Trump. Ad autorizzare l’utilizzo del farmaco che abbrevia i tempi di recupero per i pazienti affetti da coronavirus, secondo studi condotti negli Stati Uniti, è stata la Fda. “Sono lieto di riferire che la Gilead ha ottenuto dalla Fda l’autorizzazione d’urgenza all’uso del remdesivir”, ha detto Trump alla Casa Bianca.

