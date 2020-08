(ANSA) – VENEZIA, 25 AGO – Il numero dei tamponi positivi

continua a salire in Veneto. Sono 119 in più nelle ultime 24

ore, passando da 22.071 a 22.190. Registrati 3 decessi in più

con il totale che da quota 2.104 va a 2.107. I casi attualmente

positivi sono cresciuti di 71 unità, passando da 2048 a 2.119. I

negativizzati virologici sono attualmente 17.964 contro i 17.919

di ieri (+45). (ANSA).



