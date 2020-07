Coronavirus: Veneto, +36 casi, oltre 2.100 isolamenti

(ANSA) – VENEZIA, 22 LUG – Crescono i casi di Coronavirus in

Veneto, con 36 nuovi positivi in 24 ore, rilevati dal Bollettino

regionale, che portano il totale dall’inizio della pandemia a

19.707. Continua l’aumento di isolamenti fiduciari, che superano

quota 2.000 arrivando a 2.180, +308 rispetto al dato di 36 ore

fa. Di questi però solo un caso in più risulta positivo, il che

porta il totale di isolati con sintomatologia da Covid-19 a 25.

Gli attuali positivi sono 643, +19 rispetto a ieri, mentre si

registrano 4 nuovi decessi, 2.057 dall’inizio del contagio.

Stabile la situazione clinica, con 123 ricoverati in area non

critica (+4), di cui 35 positivi, e invariata la situazione

nelle terapie intensive, con 7 ricoverati di cui 2 positivi.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte