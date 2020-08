(ANSA) – VENEZIA, 23 AGO – Sono 145 in più i casi di tampone

positivo rilevati in Veneto nelle ultime 24 ore secondo i dati

forniti dalla Regione Veneto. Nessun nuovo decesso, restano così

a 2.104 i morti per pandemia. I soggetti in isolamento scendono

a -223 unità. (ANSA).



