Coronavirus, Virgin Atlantic annuncia tremila esuberi e stop ai voli su Gatwick

La Virgin Atlantic, la compagnia aerea fondata dal miliardario britannico Richard Branson, ha annunciato il taglio di 3.150 posti di lavoro e lo stop ai voli sull’aeroporto londinese di Gatwick. L’amministratore delegato Shai Weiss in una nota ha spiegato che la compagnia è costretta a tagliare i posti di lavoro per «salvaguardare il futuro ed emergere come un’azienda sostenibile e redditizia» entro il prossimo anno. Questo significa che occorre «prendere delle decisioni per ridisegnare e ridimensionare Virgin Atlantic» in linea con la domanda, crollata a causa della pandemia di coronavirus. Nessuna delle «tempeste» affrontate da Virgin Atlantic nei suoi 36 anni di vita, ha detto ancora Weiss, è stata «così devastante come il Covid-19».

La decisione della Virgin fa seguito all’annuncio fatto la scorsa settimana da British Airways, che prevede fino a 12mila esuberi, e all’avvertimento lanciato dalla compagna low cost Ryanair, che potrebbe tagliare fino a 3mila posti di lavoro. Il fondatore della Virgin, Branson, il mese scorso aveva lanciato l’allarme sulla necessità della compagnia di ricorrere a finanziamenti statali per mantenere l’operatività. Il segretario generale del sindacato piloti Balpa, Brian Strutton, ha accusato il governo britannico di non fare nulla, mentre l’industria dell’aviazione civile «si sta sempre più avvitando in una spirale mortale».

