Coronavirus: Zingaretti, messaggi sbagliati, non è scomparso

(ANSA) – ROMA, 16 AGO – “Nelle settimane scorse ci sono stati

messaggi sbagliati, come se il Covid fosse scomparso. Non è così

e, nel ringraziare i tanti operatori della sanità che non hanno

mai smesso di stare in trincea, dobbiamo essere chiari. Non

possiamo lasciare solo sulle loro spalle la lotta al virus. Ora

è tempo della mobilitazione della responsabilità, da parte di

tutti. Come Regione Lazio oggi partono i test per chi sta

tornando dai Paesi a rischio. In prima linea per contenere

questa pandemia e non disperdere i sacrifici fatti”. Lo scrive

su Facebook il segretario del Pd e governatore del Lazio, Nicola

Zingaretti. (ANSA).



—

