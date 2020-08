(ANSA) – ROMA, 1 AGO – Sono 1.442 le vittime per coronavirus

registrate negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore. Lo riporta il

nuovo bilancio della Johns Hopkins University. E’ il quarto

giorno consecutivo che i morti per la pandemia superano i 1.200.

In totale ora si contano 153.268 vittime. Con gli ulteriori 69

mila casi di positività registrati in 24 ore, gli Usa

raggiungono quota 4,5 milioni di casi da inizio pandemia.



