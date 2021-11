Corruzione a concorsi per forze armate e polizia, 14 arresti

Condividi l'articolo









(ANSA) – NAPOLI, 17 NOV – Sono accusati di avere promesso e

poi agevolato, in cambio di mazzette, alcuni partecipanti ai

concorsi per il reclutamento nei Corpi delle Forze Armate

(Carabinieri, Esercito e Aeronautica Militare) e nella Polizia

Penitenziaria a superare le prove psico-attitudinali. La Polizia

Penitenziaria ha eseguito 14 misure cautelari nei confronti di

altrettanti indagati accusati dalla Procura di Napoli di

corruzione. Le indagini hanno consentito di fare luce su una

serie di episodi che hanno visto protagonisti, tra la fine del

2020 e la prima metà del 2021, due agenti della Penitenziaria,

Errico Spena e Maurizio Russo, già in carcere. (ANSA).



