Corruzione: chiesto processo per ex consigliere Calabria

Condividi l'articolo

(ANSA) – REGGIO CALABRIA, 04 DIC – La Dda di Reggio Calabria

ha chiesto il rinvio a giudizio per l’ex consigliere regionale

della Calabria Nicola Paris, eletto nel 2020 con la lista

dell’Udc e arrestato nell’agosto scorso con l’accusa di

corruzione. La prima udienza preliminare del processo “Inter

nos” è stata fissata per il 13 gennaio in aula bunker davanti al

gup Giuseppina Candito. Sono 26, complessivamente, gli imputati

per i quali è stato chiesto il rinvio a giudizio dal procuratore

Giovanni Bombardieri e dai sostituti Walter Ignazitto, Giulia

Scavello e Marika Mastrapasqua.

Paris, secondo quanto è scritto nel provvedimento

restrittivo, avrebbe tentato di intervenire sull’ex presidente

facente funzioni della Regione, Nino Spirlì, al fine di

sollecitare il rinnovo contrattuale per Giuseppe Corea, il

direttore del settore Gestione risorse economico-finanziarie

dell’Azienda sanitaria provinciale. Anche Corea è imputato

perché ritenuto dagli inquirenti la persona grazie alla quale le

imprese vicine ai clan Serraino, Iamonte ed a quelli della

Locride ottenevano gli appalti. La nomina di Corea sarebbe stata

spinta da Paris nell’interesse degli imprenditori che, stando al

campo di imputazione, “lo avevano sostenuto durante la campagna

elettorale”.

Gli indagati Antonino Chilà, Giovanni Lauro, Antonino

D’Andrea, Mario Carmelo D’Andrea, Domenico Chilà, Angelo

Zaccuri, Bruno Martorano, Lorenzo Delfino, Sergio Piccolo,

Gianluca Valente e Antonio Costantino. Sono accusati di avere

fatto parte di “un’associazione per delinquere finalizzata alla

commissione indeterminata di delitti di corruzione, turbata

libertà degli incanti, astensione dagli incanti e, più in

generale, di delitti contro la pubblica amministrazione”. Tra i

26 imputati ci sono anche l’ex direttore generale dell’Asp

Rosanna Squillacioti, l’ex commissario Francesco Sarica e la

dirigente dell’ufficio Programmazione e Bilancio dell’Azienda

Angela Minniti, accusati di turbativa d’asta. Sono accusati,

invece, di traffico di influenze l’ex primario del pronto

soccorso dell’ospedale di Locri Domenico Salvatore Forte e il

collaboratore amministrativo dell’Asp Francesco Macheda. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte