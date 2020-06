Corso: Lega Serie A saluta Mario “poeta del calcio”

(ANSA) – MILANO, 20 GIU – “La Lega Serie A porge ai familiari le più sentite condoglianze per la perdita di Mario, poeta del calcio”: la Lega Serie A in una nota esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Mario Corso. “Ci ha lasciati uno dei grandi protagonisti del calcio – si legge – fantasista della grande Inter che dominò gli anni sessanta vincendo due Coppe dei Campioni. Oltre ai successi in Europa in nerazzurro Corso conquistò due Coppe Intercontinentali e 4 Scudetti, guadagnandosi il soprannome di ‘piede sinistro di Dio’ per l’abilità nel disegnare col mancino le sue famose punizioni a foglia morta e per la capacità di trovare corridoi per i compagni che solo lui riusciva a vedere”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte