Corte dei conti: E-R, condanne per danno erariale da 5,3 mln

(ANSA) – BOLOGNA, 04 MAR – Nel 2021 la Corte dei conti

dell’Emilia-Romagna ha emesso 117 sentenze per responsabilità

erariale, di cui 105 di condanna al risarcimento di un danno

complessivo di 5,3 milioni di euro. Il dato emerge dalla

relazione del presidente della sezione giurisdizionale regionale

Tammaro Maiello, per l’inaugurazione dell’anno giudiziario.

Gli illeciti per cui sono state dichiarate responsabilità

contabili riguardano per 1,7 milioni attività extra-lavorativa,

per 998mila euro la percezione di contributi post Sisma 2012,

poi 555mila euro di gioco del Lotto, 597mila euro di danno di

immagine, 456mila di danno patrimoniale, 339mila relativamente

all’imposta di soggiorno, 157mila euro per reati commessi da

dipendenti pubblici. Sono 16 le pronunce di risarcimento per

oltre 100mila euro. Nel 2021, inoltre gli appelli sono stati 16,

questo significa che solo il 13,7% dei processi è stato

impugnato in secondo grado.

Il presidente Maiello ha sottolineato come nonostante

l’emergenza sanitaria e lo smart working, la sezione “nel 2021

abbia ottenuto dei risultati eccezionali, che la pongono tra le

sezioni più produttive della Corte dei conti se non la più

produttiva in rapporto ai carichi di lavoro”: nel 2021 sono

stati emessi 210 provvedimenti in più rispetto al 2020 (+67%) e

depositate 411 sentenze, 194 in più rispetto al 2020 (+89%). Nel

corso dell’anno tutte le udienze collegiali (responsabilità

erariale) e monocratiche (pensioni e giudizi per resa di conto)

sono state svolte da remoto. (ANSA).



—

