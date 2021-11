Corte Olanda, stop ordine per Mosca di pagare 50mld a Yukos

Condividi l'articolo









La Corte suprema olandese ha annullato una sentenza della Corte d’appello che condannava Mosca a pagare 50 miliardi di dollari a Yukos, stabilendo che il caso deve tornare in un tribunale di grado inferiore. “Oggi la Corte Suprema ha annullato la sentenza definitiva della Corte d’appello” a sostegno del pagamento, si legge in una nota. “Il caso è stato rinviato alla Corte d’Appello di Amsterdam per una nuova sentenza”.

La Corte suprema olandese ha ribaltato la decisione della corte d’appello che condannava Mosca a pagare 50 miliardi di dollari di risarcimento agli ex azionisti dell’ex colosso petrolifero Yukos, al centro di una telenovela giudiziaria dall’arresto del suo ex boss, Mikhail Khodorkovsky, oligarca e nemico dichiarato del Cremlino.

La corte d’appello olandese nel 2020 aveva accolto l’appello degli azionisti della Yukos, favorendo la loro battaglia per ottenere 50 miliardi di dollari di compensazioni, con una sentenza arrivata nel 2020, circa 14 anni dopo che Yukos aveva dichiarato bancarotta. Nel 2016 la Corte distrettuale dell’Aja infatti aveva già tagliato il risarcimento record da 50 miliardi per Mosca, annullando un arbitrato del 2014.



