Cortellesi, torniamo a riempire i cinema, solo qui si condivide

(ANSA) – TORINO, 26 NOV – “Ci terrei molto che si tornasse a

riempire le sale, a stare insieme davanti a uno schermo, a una

storia. Stai seduto vicino a un estraneo e passi due ore a

piangere o a ridere forte insieme, condividi cose intime con

qualcuno che non rivedrai mai più”. E’ una sorta di appello ai

giovani quello di Paola Cortellesi, attrice, sceneggiatrice e

comica italiana, durante la Masterclass del Torino Film

Festival.

“Non c’è vergogna, è un sentimento di condivisione unica.

Succede solo a cinema, a teatro, a un concerto, a un balletto. I

ragazzi per due anni sono dovuti rimanere a casa, è

importantissimo che sappiano che la verità è quello che succede

in modo tangibile, con delle persone vere, dei propri coetanei

accanto. Il resto è una vita parallela, immaginata tramite i

social, ma non la verità. Il vero è quello che puoi condividere

in presenza. E’ molto pericoloso che si svuotino le sale non

solo per le industrie, ma anche dal punto di vista sociale”, ha

detto Cortellesi, che ha risposto alle domande del direttore del

Tff Steve della Casa, in una sala cinematografica strapiena di

giovani (ANSA).



Fonte originale: Leggi ora la fonte