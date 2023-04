Corteo dei giovani trans: ‘Studiare con la nostra identità’

Condividi l'articolo

“Abbiamo diritto a studiare con la nostra identità”, “Giù le mani dalla carriera alias”. È un fiume di persone, soprattutto giovani studenti, quello che oggi ha invaso il centro di Roma per la prima manifestazione in Italia per i diritti delle giovani persone trans. Carriera alias, formazione di personale scolastico e sanitario, tutela della dignità del minore: l’associazione Gender X ha così promosso la prima marcia per rivendicare i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza anche per i giovani trans.

Sulle note di ‘Another brick in The wall’, intonate da una giovanissima, la marcia per i diritti è partita per arrivare poi a Piazza della Madonna di Loreto, accanto a piazza Venezia, dove hanno preso la parola le ragazze e i ragazzi dell’associazione.

Una bandiera lunga 50 metri con i colori delle persone transgender e non binarie, azzurro, rosa e bianco, li ha accompagnati per tutto il percorso. I giovani e le giovani trans al corteo hanno chiesto di superare le “barriere delle discriminazioni” che ancora vivono, reclamando di accedere alla carriera alias – ovvero la possibilità di usare il proprio nome di elezione nelle scuole e nelle università -, ricordando anche chi ha subito violenza o chi non ha resistito all’odio e all’emarginazione come la professoressa trans Cloe Bianco, morta suicida la scorsa estate.

“Le nostre vite contano”. E ancora: “A noi ragazzi trans ci state ammazzando”, scandivano durante il percorso del corteo. Tante le voci che si susseguono al microfono per raccontare la propria storia, tra cui i coordinatori di Gender X. “Io stessa sono stata vittima di bullismo. E ho perso due anni di scuola, non permetteremo che accada questo ai nostri ragazzi. Meloni e Roccella avete sentito? Fuori Pro Vita dai programmi scolastici”, le parole di Cristina Leo, psicologa e coordinatrice di Gender X. “Un liceo romano diceva di aver adottato la carriera alias, ma quando un ragazzo e andato lì per richiederla gli hanno detto che era contro la legge. Basta, siamo stanchi di prese in giro: vogliamo una norma ministeriale, l’autorizzazione del ministero”, ha detto Gioele Lavalle, fondatore e coordinatore di Gender X. “Hanno paura di noi ma siamo noi a subire la violenza dei professori, delle istituzioni – ha aggiunto – Viviamo nella costante paura di essere aggrediti”.

Al corteo anche Coordinatrice dell’Ufficio Diritti LGBT+ di Roma Capitale Marilena Grassadonia. “Oggi – ha detto – è una cosa meravigliosa, una boccata d’ossigeno, di speranza, di fierezza: non si era mai vista una cosa del genere. Sono orgogliosa di essere qui e di aver riempito insieme la nostra città per una battaglia di civiltà che stiamo provando a portare avanti insieme. Come Comune di Roma abbiamo dato il nostro patrocinio alla manifestazione, che non è solo una pecetta su un manifesto ma vuol dire starci e camminare insieme”.

Poi alla fine un Flash mob sulla scalinata del Campidoglio.

Gli attivisti si sono infatti spostati sulla scalinata del Campidoglio e i ragazzi e le ragazze hanno srotolato lungo i gradini la grande bandiera di 50 metri che ha accompagnato tutto il corteo, dando vita al flash mob che ha concluso ufficialmente l’iniziativa.

