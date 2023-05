“Corteo il 17 giugno”. Conte invoca la piazza contro il governo

Condividi l'articolo

Dopo giorni di silenzio sui principali dossier politici, Giuseppe Conte torna sui social e con lui torna la retorica massimalista del Movimento 5 Stelle. Critica fuori misura ai provvedimenti varati dal governo Meloni nel decreto 1 maggio, solita retorica pacifista sul conflitto russo-ucraino e l’ennesima manifestazione di piazza, ormai cavallo di battaglia dell’opposizione intera. Il leader pentastellato convoca i suoi elettori il 17 giugno a Roma, per un corteo contro le misure del governo e “per dire no alle vite sempre più precarie” . Un mix di radicalismo e qualunquismo sfornato via social. Insomma, è tornata la politica urlata grillina.

Conte invoca la piazza

Giuseppe Conte si ripresenta ai suoi followers con un video interamente pensato contro Giorgia Meloni e il governo che presiede. Lo schermo è diviso in due. Da una parte il presidente del consiglio, in bianco e nero, che illustra e annuncia il piano del governo sul lavoro. Dall’altra troviamo l’avvocato del popolo, intento ad ascoltare, all’aperto in centro a Roma. Dopo aver lasciato la parola al premier, Giuseppe Conte “spinge via” dall’inquadratura Giorgia Meloni e comincia a sparare a palle incatenate contro la maggioranza di centro destra. L’obiettivo, nemmeno a dirlo, è infuocare il dibattito e aizzare la piazza.

Sabato 17 giugno tutti in piazza a Roma! #bastaviteprecarie pic.twitter.com/fVGHTSE87I — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) May 25, 2023

Il giorno da segnare in rosso sul calendario, questa volta, è il 17 giugno. Per quel giorno Conte lancia un corteo dimostrativo che partirà da Piazza della Repubblica, a Roma, e finirà a largo Corrado Ricci. Tutto questo, spiega l’ex premier, per “dire no alle vite sempre più precarie, sempre più insicure che vuole imporci questo governo” . Il retropensiero, ovviamente, è sempre lo stesso: intestarsi alcune lotte politiche nette per differenziarsi dalle altre forze di opposizioni e attaccare la maggioranza di centro destra.

La solita retorica grillina

Dalle misure del decreto Lavoro, varato dal governo il 1° maggio, fino alla posizione fieramente atlantica adottata da Giorgia Meloni e dai suoi alleati. La retorica dell’ex premier pentastellato utilizza sempre lo stesso refrain. “Il primo maggio – attacca Conte – in realtà ha introdotto maggiore precarietà, contratti sempre più a termine, sempre più voucher e in più ha tagliato la spesa sociale per quanto riguarda le persone in difficoltà, quelli alla soglia della povertà accusandoli di essere divanisti” . Poco importa se, in realtà, il decreto deciso dall’esecutivo favorisce le fasce dei lavoratori a reddito medio-basso.

Nella retorica grillina vale tutto, anche il pacifismo sfrenato. “In compenso – aggiunge l’ex presidente del Consiglio – siamo riusciti a trovare soldi per maggiori forniture militari, per più armi e munizioni per alimentare l’escalation militare del conflitto russo-ucraino”. “Dobbiamo contrastare tutto questo – conclude Conte – ritroviamoci il 12 giugno qui a Roma” . Ora la palla passa a Elly Schlein e al Partito democratico.

—

