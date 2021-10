Corteo sciopero, in 2mila a Torino per diritti e lavoro

Condividi l'articolo









(ANSA) – TORINO, 11 OTT – Sono duemila, secondo gli

organizzatori, i partecipanti al corteo di Torino per lo

sciopero generale indetto dai sindacati di base contro il

governo Draghi “che affama i lavoratori”. “Abbiamo un solo

interesse, quello dei lavoratori e delle lavoratrici. Siamo qui

per riprenderci reddito, dignità e lavoro”, dicono i

manifestanti, che accusano il governo di fare “solo parole”

quando invece “lavoro e reddito sono diritti che vanno

rispettati”.

Con Cub, Usb e Cobas sfilano anche centri sociali, studenti e

No Green Pass. Il certificato verde è stato citato più volte dai

sindacalisti. “Facciamo richieste alle aziende per i tamponi

gratuiti per chi non vuole vaccinarsi. Non siamo No Vax, lo

abbiamo sempre detto, ma siamo contrari al Green Pass che

penalizza i lavoratori”, spiega un delegato Usb. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte