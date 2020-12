Cortina imbiancata da 70 centimetri di neve

(ANSA) – BELLUNO, 05 DIC – Le Dolomiti sono letteralmente

ricoperte di neve fresca tanto che nell’area di Cortina

d’Ampezzo il sindaco Gianpietro Ghedina annuncia in un post la

caduta di 70 centimetri di manto fresco nella notte. In generale

sulla montagna continua a nevicare anche a quote basse intorno

ai 700 metri. L’Agenzia regionale per l’ambiente del Veneto

(Arpav) segnala un rischio valanghe in costante aumento, tanto

che i ‘codici’ puntano al ‘rosso’ per domani. A Cortina sono

numerosi i vacanzieri che hanno raggiunto la località,

soprattutto nelle seconde case, per il lungo ponte festivo di

Sant’Ambrogio e dell’Immacolata. Non è possibile sciare, in base

ai decreti governativi: l’unico impianto in funzione, la

seggiovia del Col Gallina, al passo Falzarego, è riservata

all’allenamento degli atleti, e non è raggiungibile, poiché è

stato chiuso il transito di tutti i maggiori valichi delle

Dolomiti. Da Cortina non si va in Val Badia e in Agordino; non

si scende da Misurina verso la Val Pusteria. Sulla statale 51 di

Alemagna, collegamento internazionale dal Veneto verso l’Alto

Adige e l’Austria, si susseguono i rallentamenti, le deviazioni,

talvolta l’arresto del transito dei veicoli, per la presenza di

mezzi pesanti fermi in strada, senza le catene da neve. C’è chi

sceglie di usare gli sci per andare in paese e percorrere

l’isola pedonale di Corso Italia, sino ai negozi del centro. La

nevicata copiosa aiuta gli organizzatori dei grandi eventi

sportivi dell’inverno cortinese. Sul monte Faloria si sta

allestendo la pista per la Coppa del mondo di snowboard in

notturna di sabato 12 dicembre; sulla Tofana è già iniziata la

preparazione delle aree di traguardo per i Campionati del mondo

di sci alpino 2021, in calendario dal 7 al 21 febbraio. Altre

squadre sono all’opera alle Cinque Torri, per preparare la pista

agonistica Lino Lacedelli, che sarà utilizzata dalla prossima

settimana per gli allenamenti delle squadre di atleti e che a

febbraio accoglierà le discese di qualificazione delle nazioni

minori, impegnate nei Mondiali. (ANSA).



—

