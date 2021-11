Cosa c’è dentro un no vax? … di Sergio Pizzolante

Ci sono tante persone in buona fede.

Ma c’è anche tantissima fede.

Fede! Credono.Un credo che diventa credenza.

Credono che le multinazionali, le Big Pharma, centri di potere, ect ect.

Credono che se 100 scienziati dicono che il vaccino funziona, che se istituzioni sanitarie e le agenzie del farmaco dicono che il vaccino è l’arma più potente per non andare in ospedale o per non morire, ma uno, di Nottingham, che so’, dice il contrario, beh, quei cento e quelle istituzioni, sono al soldo delle Big Pharma e quell’uno è invece un eroe.

Non un cretino, un eroe.

Quante volte è successo nella storia?

L’innamoramento dell’uno.

I dati sul vaccino non contano, i morti non vaccinati non contano.

Credono. Nelle credenze. Anzi le alimentano.