“Cosa fanno i parcheggiatori abusivi”. Il video denuncia le irregolarità del reddito di cittadinanza

Perché il governo di Giorgia Meloni sta lavorando alla riforma del reddito di cittadinanza? Non certo per dare contro “ai poveri”, come vuol far credere la sinistra, che porta avanti una propaganda mistificatoria sull’azione del governo, ma per rimettere ordine in una situazione ormai sfuggita di mano che porta a situazioni come quella denunciata persino da Francesco Emilio Borrelli – che certo di centrodestra non è – nel suo profilo Facebook. Con tutti i condizionali del caso, perché pare che il video sia una ricostruzione a favore di social, il deputato di Europa Verde spiega che “ quanto immortalato nel video è la condizione reale che vivono oggi i parcheggiatori abusivi, che ogni giorno estorcono decine di migliaia di euro agli automobilisti, incassati a nero e spesso per conto della camorra “. Persone che “ beneficiano pure indebitamente dell’assistenza dello Stato, portando a casa molti più soldi di un onesto lavoratore “.

Nel video diventato virale sui social, condiviso anche dal deputato, si vedono due persone offrire un posto di lavoro assicurato nel campo dell’edilizia a 1500 euro netti al mese a quello che viene presentato come un parcheggiatore abusivo. L’uomo, nel rifiutare l’offerta, spiega: “ Prendo il reddito di cittanza, l’assegno unico per la famiglia… Qua guadagno bene, 1500 me li porto a casa, altri 1200 per il sostegno sociale, ma chi sta meglio di me? “. Davanti all’evidenza di un possibile controllo, visto e considerato che quello del parcheggiatore abusivo è un lavoro illegale, e che il reddito può essere eliminato, l’uomo replica: “ Ma chi mi deve beccare? Ma quando finisce? Noi andiamo a Roma per protestare.. .”.

Tanti utenti hanno avanzato dubbi circa la veridicità del video, sottolineando che potrebbe trattarsi semplicemente di una “messa in scena”, che però fa emergere un problema radicato nel tessuto sociale di una certa parte di Paese. Molti napoletano hanno criticato Francesco Emilio Borrelli per aver dato visibilità a un video artefatto ma qualcuno alza la voce nei commenti: “ Questi pensano al fatto che il video sia vero o meno e non si sdegnano sui contenuti, che in effetti dicono il vero “. Il deputato di Europa Verde, prendendo spunto da quanto riportato dal video, spiega nel suo post: “ Ci faremo promotori alla Camera di una proposta di legge per consentire alla polizia di poter accedere rapidamente alle pratiche per l’erogazione del reddito di cittadinanza di questi parassiti e dei loro familiari. Bisogna fargli sentire il fiato sul collo, per debellare questa piaga spesso legata camorra c’è bisogno di una lotta serrata e di tolleranza zero “.

