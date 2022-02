Cosa siamo disposti a perdere … di Sergio Pizzolante

Cosa siamo disposti a perdere noi, in questa crisi, per non stenderci “sul burrone”?

Cosa siamo disposti a perdere noi?

Niente.

Non vogliamo andare in guerra.

Vogliamo il gas e paghiamo la guerra di Putin.

Ci lamentiamo dei turisti russi che non verranno.

Dopo aver votato in massa gli amici di Putin.

Abbiamo votato in massa la dipendenza dal gas di Putin, quando abbiamo sostenuto, in massa, la chiusura dei rigassificatori, il blocco dei gasdotti e delle trivelle. Pagando così la guerra di Putin.

Adesso ci lamentiamo, accusando di poca lungimiranza i politici che, noi, abbiamo votato per pagare la guerra di Putin.

Ascoltiamo in televisione i giornalisti che hanno creato i mostri, che da No Tap, No Trivelle, sono diventati Ministri, impegnati adesso nelle “riunioni di rane” che non fermeranno la guerra di Putin.