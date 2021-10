Cosmo rimanda la festa dell’amore al 2022

Condividi l'articolo









(ANSA) – BOLOGNA, 20 OTT – Slitta al 2022 la ‘Festa

dell’amore’, l’evento organizzato a Bologna dal cantante Cosmo

che aveva scritto alle istituzioni per poter tenere i tre giorni

di concerto nelle settimane scorse. Le nuove date sono quelle

del 15, 16 e 18 aprile (il weekend di Pasqua), sempre in un

tendone che sarà allestito al Parco nord di Bologna.

Inizialmente rimandata, la festa-concerto era prevista per

l’ultimo fine settimana di ottobre.

“Siamo delusi e scoraggiati – dicono gli organizzatori –

perché siamo in realtà tutti consapevoli che non esiste nessun

motivo per rimandare questi concerti se non l’ottusità di

un’istituzione che mentre sbandiera riaperture e ritorno alla

normalità, dall’altro rende impossibile queste riaperture con

una serie di cavilli burocratici infiniti. Essenzialmente il

decreto che rende possibile lo svolgimento degli spettacoli di

musica dal vivo col pubblico in piedi e non distanziato non è

scritto in modo chiaro ed è passibile di interpretazione.

L’autorizzazione quindi deve passare per delle autorità locali

che al momento non ritengono opportuno concedere i permessi per

questo tipo di concerti proprio perché il decreto non è chiaro.

Un circolo vizioso irrefrenabile che ci ha fatto perdere tempo e

energie”. (ANSA).



