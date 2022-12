Cospito, ‘vado avanti con sciopero fame contro il 41bis’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 10 DIC – “Alfredo Cospito è assolutamente

convito di dovere continuare lo sciopero della fame fino a

quando non lo faranno uscire dal regime del 41 bis. Al momento

le sue condizioni sono sostanzialmente buone”. E’ quanto ha

riferito al difensore, l’avvocato Flavio Rossi Albertini, il

medico che questa mattina ha visitato in carcere l’anarchico, in

sciopero della fame da 50 giorni, attualmente detenuto a Sassari

in regime di carcere duro. Cospito è in attesa della decisione

del tribunale di Sorveglianza di Roma dopo una istanza contro il

41bis disposto per i prossimi 4 anni. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte