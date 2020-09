COSTA EDUTAINMENT VINCE IL PREMIO INDEX SNS 2020 COME IMPRESA CULTURALE PIÙ PERFORMANTE

Costa Edutainment ha vinto il premio Index SNS 2020 come impresa culturale più

performante in Italia. Il riconoscimento, assegnato ogni tre anni dalla Fondazione

Scuola Nazionale Servizi, è stato consegnato nel corso della cerimonia di premiazione

svoltasi ieri sera a Bologna e si riferisce al triennio 2016/2018.

Il premio Index SNS viene assegnato analizzando un campione di 168 imprese, tutte con

fatturato annuo superiore ai 30 milioni di Euro. I punteggi sono frutto di elaborazioni

provenienti dai dati ufficiali di bilancio e dati relativi alle attività di formazione e ricerca

forniti dalle imprese che dopo una prima stesura della classifica risultano in lizza.

Ogni impresa è stata messa in competizione solo con le altre dello stesso settore. I

punteggi delle imprese vincitrici dei premi Index SNS settoriali sono successivamente stati

comparati per assegnare il premio Super Index SNS.

Il premio assegnato a Costa Edutainment si riferisce a uno dei dieci settori

analizzati, quello dei servizi culturali, ed è stato assegnato a parimerito con

Coopculture.

Il premio ricevuto è un riconoscimento all’impegno che da sempre Costa Edutainment

pone nell’offrire al proprio pubblico esperienze ad alto valore aggiunto capaci di far vivere

la cultura in modo nuovo e coinvolgente, rendendola accessibile a tutti.

Esperienze che si rivolgono a un pubblico ampio che ha nelle famiglie e nella scuola due

importanti target di riferimento.

“Il riconoscimento appena ricevuto – afferma Giuseppe Costa, Presidente e AD di Costa

Edutainment – giunge particolarmente gradito in questo momento difficile per il settore

culturale e turistico a causa dell’emergenza COVID19. La nostra azienda non ha mai

smesso di credere nell’efficacia della cultura come chiave per promuovere la crescita dei

singoli, delle comunità e dei territori. Non abbiamo mai abdicato alla nostra mission anche

in pieno periodo di lockdown e abbiamo continuato a dialogare e proporre esperienze

edutainment anche a distanza grazie alle nuove tecnologie”.

Costa Edutainment è leader in Italia nel settore dell’edutainment. Gestisce 11 strutture –

Acquario di Genova, Galata Museo del Mare, Biosfera, Bigo e Dialogo nel Buio a Genova;

Italia in Miniatura, Oltremare, Acquario di Cattolica e Aquafan in Romagna; Acquario di

Livorno; Mediterraneo Marine Park a Malta – sul territorio nazionale e all’estero.