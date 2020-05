COSTANTINI (COORDINATORE GIOVANI LEGA ROMAGNA): Ora più che mai si prediliga l’acquisto di prodotti della nostra terra.

”E’ assodato,purtroppo,che quella che è stata una terribile crisi sanitaria,senza precedenti,abbia colpito senza pieta’ l’economia,inclusa quella locale.”

L’invito è quello di consumare prodotti locali per salvaguardare la nostra economia e supportare i produttori che hanno dovuto e debbono continuare a lottare contro i risvolti negativi di una pandemia storica e impietosa, per questo è davvero importante che nella spesa di tutti i giorni si scelgano i nostri prodotti per la salvaguardia della nostra agricoltura e del nostro commercio.

E’ importante acquisire anche la consapevolezza che ognuno di noi può essere determinante e di grande aiuto sotto questo aspetto,il nostro territorio abbonda di pregiati,invidiati ed unici prodotti con dietro una storia culinaria e di grande significato ed è,ora più che mai necessario e di fondamentale importanza acquistarli per sostenere in maniera marcata i produttori e commercianti del nostro territorio”

Così in una nota, Andrea Costantini, coordinatore Giovani della Lega Romagna.

