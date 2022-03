Covid: 1.600 nuovi casi e nove morti in Emilia-Romagna

Condividi l'articolo

Sono nove i morti con Covid-19 nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna, tra cui anche un 58enne in provincia di Ravenna, nel giorno in cui i nuovi positivi al Coronavirus sono 1.671 e riprende il calo dei ricoveri. I nuovi casi sono stati registrati con 21.219 tamponi e nelle province in testa c’è sempre Bologna con 525 nuovi casi più 32 dell’Imolese, seguita da Modena (241). I pazienti ricoverati nelle terapie intensive scendono a 67 (-4), negli altri reparti Covid sono 1.140 (-67). I casi attivi sono complessivamente 27.357 (-443), il 95,6% in isolamento a casa; i guariti 2.105 in più.

