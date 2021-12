Covid: 1.633 nuovi casi in E-R, stabili terapie intensive

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 03 DIC – Sono 1.633 i nuovi casi di

positività al Covid registrati in Emilia-Romagna nelle ultime

ventiquattro ore a fronte di 36.174 tamponi eseguiti. Dei nuovi

contagiati – l’età media è di 39,4 anni – 740 sono asintomatici

individuati grazie alle attività di tracciamento e screening. Si

contano altre sette vittime, mentre sono stabili i ricoveri in

terapia intensiva.

In testa, sul territorio, il Bolognese con 355 nuovi casi,

cui se ne aggiungono 63 del Circondario Imolese, seguito dal

Modenese (281 casi), dal Riminese (218), dal Ravennate (167),

dal Reggiano (123), dal Ferrarese (115), dal Forlivese (111),

dal Cesenate (94), dal Piacentino (57) e dal Parmense (49).

Le persone complessivamente guarite, sono 586 in più

rispetto a ieri e raggiungono quota 422.779 mentre i malati

effettivi toccano quota 23.542 con 1.040 unità in più di ieri:

di questi, in isolamento a casa, sono complessivamente 22.780

(+1.027 rispetto a ieri), il 96,8% del totale. Da ieri si

registrano sette decessi: uno in provincia di Modena (una donna

di 86 anni), uno in provincia di Ferrara (un uomo di 70 anni),

uno a Forlì (un uomo di 76 anni), uno in provincia di Ravenna

(un uomo di 63 anni) e tre nel Riminese (una donna di 86 anni e

due uomini, di 80 e 88 anni). In totale, dall’inizio

dell’epidemia, i decessi sono stati 13.810.

Stabile il numero dei pazienti ricoverati in terapia

intensiva (75, come ieri); 687 quelli negli altri reparti Covid

(+13).

Sul fronte della campagna vaccinale, intorno alle15 sono

state somministrate complessivamente 7.506.090 dosi; sul totale

sono 3.561.305 le persone che hanno completato il ciclo

vaccinale. Le terze dosi sono 601.657. (ANSA).



