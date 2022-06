Covid: 1.811 nuovi contagiati in E-R, calano i ricoveri

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 11 GIU – Sono 1.811 – 1.503.530 da inizio

pandemia – i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati

nelle ultime ventiquattro ore, a fronte di 15.006 tamponi

eseguiti, in Emilia-Romagna dove resta invariato, a quota 27, il

numero dei ricoverati in terapia intensiva e dove calano di

dieci unità, a quota 650, i pazienti ospitati negli altri

reparti Covid.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 18.055 – 416 in

più rispetto a ieri – il 96,2% in isolamento a casa con sintomi

lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di

sintomi. Le persone guarite sono 1.393 in più rispetto a ieri e

raggiungono quota 1.468.469 mentre si registrano due decessi in

provincia di Modena, quelli di due uomini di 76 e 90 anni. Da

inizio pandemia i morti in regione sono stati 17.006. (ANSA).



