Covid: 16.377 nuovi casi e 672 morti

(ANSA) – ROMA, 30 NOV – I nuovi casi di coronavirus in Italia

sono 16.377, mentre le vittime sono 672. Lo si apprende dal

nuovo bollettino del ministero della Salute. Gli attualmente

positivi diminuiscono di 7.300 mentre i guariti sono stati

23.004. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati

130.524, con un rapporto con i positivi (16.377) pari al 12,5%

(+0,9% rispetto a ieri).

Salgono, per la prima volta dopo quattro giorni, il numero di

pazienti ricoverati per il Covid negli ospedali italiani. Oggi

sono 33.187, contro i 32.879 di ieri, con un incremento di 308

unità. Scendono ancora, invece, le terapie intensive, con un

calo di 9 unità. Il totale dei dimessi o guariti raggiunge

757.507, mentre quello dei morti invece 55.576. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte