Covid: 186 decessi e 4886 nuovi casi in Lombardia

(ANSA) – MILANO, 24 NOV – Sono 186 le vittime del Covid in

Lombardia, dove sono stati fatti 31.033 tamponi, andando a

rilevare 4.886 nuovi positivi, per un rapporto del 15,7%, dunque

in calo rispetto agli ultimi giorni. Sono 932 i ricoverati in

intensiva, 13 meno di ieri, 8360 in altri reparti, 29 più di

ieri.

Tra le province, Milano registra 1442 nuovi casi, di cui 633 in

città, mentre Varese ne conta 1011. Meglio Como con 428 e Monza

e Brianza con 496. (ANSA).



