Covid: +2.012 positivi nelle Marche, 311 sintomatici

(ANSA) – ANCONA, 17 GEN – Sono 2.012 i positivi al covid

rilevati nell’ultima giornata nelle Marche, numero legato al

minor numero di tamponi analizzati nel giorno festivo, che sono

5.872 in totale, dei quali 4.995 del percorso diagnostico

(molecolari e antigenici), gli altri del percorso guariti.

L’indice di positività è 40,3% e continua a crescere il tasso di

incidenza che arriva a 1.919,13 su 100mila abitanti. I soggetti

con sintomi sono 311, i casi per i quali sono in corso

approfondimenti epidemiologici, i positivi in setting

scolastico/formativo 14.

Tra i nuovi casi ci sono 694 contatti stretti di casi positivi

e 547 contatti domestici, 18 contatti in ambiente di vita

socialità, 5 contatti in setting lavorativo. Resta alto il

numero di contagi nella provincia di Ancona, 622, seguita da

quella di Pesaro Urbino con 445, Macerata con 370, Ascoli Piceno

con 306, Fermo con 179 e 90 casi fuori regione. Contagio più

concentrato nelle fasce di età 25-44 anni con 606 casi, e 45-59

anni con 455. Nelle fasce di età da zero a 18 anni si contano

594 casi, dei quali 239 tra i bambini 6-10 anni. (ANSA).



