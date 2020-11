Covid: 2.041 casi in E-R, tornano a crescere i ricoverati

(ANSA) – BOLOGNA, 30 NOV – Sono 2.041 i nuovi casi di

positività al Covid, scoperti in Emilia-Romagna con 10.992

tamponi, un numero, come di solito avviene nel fine settimana,

inferiore alla media. Si registrano 39 vittime (fra loro anche

una donna di 42 anni in provincia di Piacenza) e tornano a

crescere i ricoveri.

Più della metà dei nuovi positivi (1.189) sono asintomatici,

individuati, grazie alle attività di contact tracing e

screening. Crescono i casi attivi, che raggiungono quota 71.734:

il 95,8% di questi è in isolamento domiciliare, perché non

necessita di cure particolari. Tuttavia tornano a crescere i

ricoveri, che sono 249 (+4 rispetto a ieri) in terapia

intensiva, 2.755 quelli negli altri reparti Covid (+87).

I morti sono sette in provincia di Reggio Emilia e di Modena,

sei a Piacenza e a Rimini, cinque nel Ferrarese (una delle quali

residente in Veneto), tre a Bologna e in provincia di

Forlì-Cesena due a Parma. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte