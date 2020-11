Covid: 2.347 nuovi casi in E-R e 34 morti

Sono 2.347 i nuovi casi di Coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna, su un totale di 11.558 tamponi, con il consueto calo di test che si registra nel week-end. Si contano altri 34 morti, tra i 58 e i 102 anni, mentre i ricoverati in terapia intensiva sono 248 (-1), 2.738 quelli negli altri reparti Covid (+72).

Dei nuovi contagiati, 1.160 sono asintomatici, 327 erano già in isolamento, 557 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media è 46,1 anni.

I casi attivi sono 69.380 (+2.109), di cui 66.394 in isolamento a casa (+2.038), il 95,7%. Le persone complessivamente guarite salgono a 33.309 (+204).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte