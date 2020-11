Covid: 2.723 nuovi casi in E-R, 47 decessi

Crescono di 2.723 unità – 103.064 da inizio epidemia – i casi di positività al coronavirus in Emilia-Romagna dove, nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 19.697 tamponi per una percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi è pari al 13,8%. Dei nuovi contagiati, 1.269 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Calano i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 241, 3 in meno rispetto a ieri mentre crescono di 60 unità, a quota 2.594 quelli ricoverati in altri reparti Covid.

Sul territorio si registrano 47 nuovi decessi: 25 in provincia di Bologna, 7 in quella di Modena, 8 in quella di Reggio Emilia, uno in quella di Ravenna, uno in quella di Piacenza, uno in provincia di Forlì-Cesena, 2 in quella di Parma, 2 in quella di Ferrara , nessun decesso a Rimini.

Dall’inizio dell’infezione i decessi sono complessivamente 5.312.

I casi attivi, in totale, sono 65.080 (2.149 in più di ieri): di questi, le persone in isolamento a casa o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 62.245 (+2.092 rispetto a ieri), il 95,6% del totale dei casi attivi.

Guardando alla distribuzione territoriale dei nuovi contagi, Modena è in testa con 573 casi, seguita da Bologna con 482, Reggio Emilia con 358, poi Ravenna (261), Piacenza (246), Rimini (244), Parma (179), e Ferrara (123). L’area di Forlì (94), Imola (92) e Cesena (71). (ANSA).



