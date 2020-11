Covid: 2.822 nuovi contagi in E-R, 36 decessi

(ANSA) – BOLOGNA, 15 NOV – Crescono i nuovi casi di

positività al Coronavirus in Emilia-Romagna: sono 2.822 in più

rispetto a ieri – il totale da inizio pandemia tocca quota

88.520 – trovati con 12.562 tamponi e 3.150 test sierologici.

La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è

del 22,5%. L’età media nei nuovi positivi è invece di 46,5 anni

mentre si registrano 36 decessi. Cresce di 15 unità il numero

dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (246 in totale) e

di 42 quello dei pazienti ricoverati in altri reparti Covid

(2.285 in totale).

Più della più della metà dei nuovi contagiati – 1.494,

pari al 53% – sono asintomatici individuati nell’ambito delle

attività di contact tracing e screening regionali. I casi attivi

sono 53.201 (2.640 in più di ieri). Di questi, le persone in

isolamento a casa, sono complessivamente 50.670 (+2.583 rispetto

a ieri), il 95,2% del totale dei casi attivi.

La situazione dei contagi nelle province dell’Emilia-Romagna

vede Modena in testa con 718 nuovi casi e Bologna con 613, a

seguire Reggio Emilia (352), Rimini (225), Ravenna (210),

Piacenza (190), Ferrara (154) e Parma (125). Poi Cesena (105),

Forlì (68) e Imola (62).

Guardando ai decessi 11 si registrano in provincia di Modena

, 10 a Rimini, 5 a Reggio Emilia , 4 a Bologna, 2 a Ferrara, uno a Piacenza e uno a Parma. Rientrano tra i decessi anche due

persone non residenti in Emilia-Romagna, diagnosticati a Modena

e Rimini. Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, in

Emilia-Romagna i decessi sono complessivamente 5.044. (ANSA).



